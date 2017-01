150 milligrammi - Recensione: Emanuelle Bercot alle prese con lo scandalo Mediator

Nel 2007 in un ospedale di Brest in Bretagna la pneumologa Iréne Frachon si rese conto degli effetti collaterali sui pazienti che prendevano un farmaco molto diffuso in Francia chiamato Mediator. Usato per la cura dei diabetici affetti da obesità, causava valvulopatia e portava alla morte in molti casi.

La dottoressa ha sollevato un caso nazionale, tra mille difficoltà. Tra l’altro, il fondatore dell’azienda farmaceutica Servier era stato tra i finanziatori della campagna elettorale di Sarcozy. Alla fine, Irène Frachon scrisse un libro intitolato “Mediator 150 mg. Quanti morti?” per cui la casa editrice fu denunciata dalla Servier per diffamazione. Solo nel 2011, il farmaco fu ritirato dal mercato a seguito dello scandalo scoppiato.

"150 milligrammi", presentato alla Festa del Cinema di Roma 2016, è un film di denuncia, strutturato seconda classica del film d’inchiesta all’americana.

La regista di “A testa alta”, già attrice protagonista di “Mon Roi” di Maiwenn racconta una storia forte che lascia il segno

“150 milligrammi” è un film non facile, duro, da pugno nello stomaco ma non potrebbe essere altrimenti visto il tema trattato. E’ fiction, ma quello che racconta è assolutamente reale. E’ la dimostrazione di come la vita di tutti noi non vale nulla per le multinazionali farmaceutiche e per i governi che le supportano.

Irène Frachon/Sidse Babett Knudsen è una lottatrice senza paura che crede fortemente nell’importanza della salute dei suoi pazienti. La sua origine bretone la segna tutta per la sua testardaggine e per modi che tutto sono fuorché forbiti. Tutta la narrazione dell’opera è concentrata sui suoi occhi blu come il mare di Brest. C’è tutta la forza delle onde dell’Atlantico che bagna la Bretagna nel suo carattere forte. La regista spiega senza tanti fronzoli tutto ciò che ha portato all’eliminazione dal mercato del Mediator, farmaco altamente tossico della potente Servier.

La storia di "150 milligrammi" procede implacabile, senza dare un attimo di sosta allo spettatore, spaventato dalle immagini crude di un’autopsia e dall’assoluta mancanza di scrupoli delle autorità governative che non vogliono cedere alle pressioni della donna.

Irène è supportata nella sua battaglia dal collega ricercatore Antoine Le Bihan/Benoit Magimel, dalla spia Arsene Weber/Olivier Pasquier e soprattutto dal marito Bruno/Patrick Ligardes. Il film della Bercot è come “Erin Brockovich - Forte come la verità”, un urlo lancinante contro un mondo che pensa solo al denaro e al potere.

Il ritmo è serrato e appassionato. L’attrice danese Sidse Babett Knudsen è estremamente efficace nella sua interpretazione.

In sintesi si può dire senza dubbio che “150 milligrammi” è uno di quei film essenziali per capire questo mondo contemporaneo dominato dalle multinazionali che manipolano i governi come burattini, senza pensare in alcun modo alla vite dei cittadini.

Ivana Faranda