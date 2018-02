15 coppie nate sul set delle serie tv

Sentiamo spesso di amori nati sul set di film (Angelina Jolie e Brad Pitt, Blake Lively e Ryan Reynolds), ma quali sono quelli nati sul set delle serie tv? Per tutti i binge watcher ecco 15 coppi nate sul set delle vostre serie tv preferite. Da “Once Upon A Time” a “How To Get Away With Murder”, da “Grey’s Anatomy” a “How I Met Your Mother”.

15 – Patrick J. Adams e Troian Bellisario

Mike Ross in “Suits” e Spencer Hastings in “Pretty Little Liars” si sono conosciuti nel 2009. L’anno successivo i due approfondiscono la loro conoscenza proprio quando Patrick Adams partecipa ad un episodio di “Pretty Little Liars (01×05). Il 10 Dicembre 2016 i due si sposano in una fantastica residenza a Santa Barbara in California.

14 – Alexis Denisof e Allison Hannigan

Wesley Wyndam-Pryce e Alyson Hannigan nella serie televisiva “Buffy – L’ammazzavampiri” si sono sposati nel 2003 e hanno due figlie: Satyana Marie e Keeva Jane.

13 – Neil Patrick Harris e David Burtka

Barney e Scooter in “How I Met Your Mother” poco dopo la legalizzazione dei matrimoni gay nello stato di New York hanno fatto sapere ai loro fan di volersi sposare. L’8 settembre 2014 Harris, sempre via Twitter, ha confermato il matrimonio fra lui e Burtka, avvenuto in Italia. La regista di “How I Met Your Mother” Pamela Fryman ha officiato il matrimonio. I due hanno due gemelli di 7 anni: Harper Grace Burtka-Harris, Gideon Scott Burtka-Harris.

12 – Anna Paquin e Stephen Moyer

Sookie Stackhouse e Bill Compton in “True Blood” si sono conosciuti e fidanzati durante le riprese dell’episodio pilota della serie TV. I due attori si sono sposati nel 2010 a Malibù. L’11 Settembre 2012 nascono i due gemelli della coppia: Charlie e Poppy.

11 – Kit Harington e Rose Leslie

Jon Snow e Ygritte ne “Il Trono di Spade” hanno una relazione dal 2012 e si sono sposati a Settembre 2017.

10 – Natalia Dyer e Charlie Heaton

Natalia e Charlie sono Nancy Wheeler e Jonathan Byers nella tanto amata serie TV “Stranger Things“. I due si sono conosciuti sul set e dal 2016 hanno una relazione sentimentale.

9 – Liza Weil e Charlie Weber

Bonnie Winterbottom e Frank Delfino nella serie “How To Get Away With Murder” (Le regole del delitto perfetto) si sono conosciuti durante le riprese e sono fidanzati da più di un anno.

8 – Sonequa Martin e Kenric Green

Sasha Williams e Scott in “The Walking Dead” si sono incontrati in New Jersey. Il 10 Gennaio 2015 la coppia ha dato alla luce Kenric Justin Green II, a Los Angeles.

7 – Jeffrey Dean Morgan e Hilarie Burton

L’attore che interpreta Danny in “Grey’s Anatomy” e Peyton Sawyer in “One Tree Hill” sono legati dal 2009. I due hanno un figlio nato nel 2010 e nel 2014 si sono sposati.

6 – Jared Padalecki e Genevieve Cortese

Sam Winchester e il demone Ruby in “Supernatural” si sono conosciuti sul set nel 2018. nel 2009, durante una visita al MOMA di New York Jared chiese a Genevieve di sposarlo. Davanti al suo dipinto preferito. La coppia ha tre figli: Odette Elliott Padalecki, Thomas Colton Padalecki e Austin Shepherd Padalecki.

5 – Ginnifer Goodwin e Josh Dallas

Il Principe Azzurro e Biancaneve nella serie “Once Upon A Time” iniziano a frequentarsi sul set nel 2012 e il 12 aprile 2014 decidono di convolare a nozze. I due hanno due bambini: Oliver Finlay Dallas e Hugo Wilson Dallas, e sono ufficialmente la coppia più dolce del mondo serial.

4 – Mila Kunis e Ashton Kutcher

Mila e Ashton si sono conosciuti nel 1998 sul set di “That 70’s Show” dove interpretavano i ruoli di Jackie e Kelso. Nel 2002 i due si sono fidanzati e nel 2014 e hanno dato alla luce la loro primogenita Wyatt Isabelle Kutcher. L’anno successivo la coppia si sposa ad Hollywood e il 30 Novembre 2016 nasce Dimitri Portwood, secondo figlio.

3 – Ben McKenzie e Morena Baccarin

Jim e Leslie nella serie “Gotham“si frequentano dal 2015 e si sono sposati nel 2017. La coppia ha una bimba di nome Frances Laiz Setta Schenkkan.

2 – Joshua Bowman e Emily VanCamp

Emily Thorne e Daniel Grayson colleghi nella serie “Revenge” si sono conosciutisi nel 2011. I due non ancora si sono sposati ma pare che la data del matrimonio sia stata fissata nel 2018.

1 – Emma Roberts e Evan Peters

Madison e Kyle in “AHS Coven” e Maggie e Jimmy in “AHS Freak Show“, i due attori vivono una continua storia di tira e molla. si lasciano nel 2015 dopo due anni di fidanzamento ma pare che si stiano frequentando nuovamente.

Matteo Farinaccia

23/02/2018