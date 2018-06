Jessica Alba e Gabrielle Union sono uffficialmente nel cast di “LA’s Finest“, la serie di spinoff del popolare telefilm “Bad Boys”.

“LA’s Finest”: una serie al femminile

La serie spinoff del famosissimo film con Will Smith e Martin Lawrence “Bad Boys”, dal titolo “LA’s Finest” è stata acquistata dalla Charter Communications, con un ordine completo di 13 episodi, per farne la serie di punta della rete. L’uscita dell’anteprima della serie è prevista per il 2019 sulla piattaforma del cavo Spectrum di Charter.

“LA’s Finest” riprende il personaggio di “Bad Boys II” di Gabrielle Union, Sydney Burnett sorella di Marcus Burnett interpretato nel film da Martin Lawrence, mentre si trasferisce a Los Angeles.

Syd, come viene chiamato il personaggio della Union nella serie principale, lascia la sua città natale per recarsi nella soleggiata California del sud, nel tentativo di sfuggire alle complicazioni della sua vita e della sua carriera nella DEA di Miami. Una volta giunta a Los Angeles si unisce al LAPD e diventa la partner del personaggio interpretato da Jessica Alba, la collega detective Nancy McKenna.

La storia, diventa più complicata quando Nancy, una mamma lavoratrice con un passato altrettanto complesso, scopre che lo stile di vita di Sidney Brunett maschera un segreto personale molto pesante. Le due donne, si trovano inizialmente in disaccordo su tutto, hanno un modo di concepire la vita e il lavoro completamente diverso l’una dall’altra, ma, riescono a trovare un terreno comune, quando sono chiamate a sconfiggere i criminali più pericolosi di Los Angeles. Una serie ricca di drammi e di azione in cui la coppia formata da Gabrielle Union e Jessica Alba, dovrà affrontare oltre che il pericolose avventure anche i loro fantasmi del passato.

“LA’s Finest”, oltre alla sua associazione con il franchise di successo dei film di “Bad Boys”, riunisce un cast stellato in cui emergono le due bellissime protagoniste femminili, ma spiccano anche altri importanti attori come il veterano Ernie Hudson reso celebre dalla saga di “Ghostbusters”, in “LA’s Finest” interpreterà la parte di Joseph Burnett, padre di Sydney. Altro volto noto del cast è quello di Ryan McPartlin, conosciuto con il soprannome di ‘Captain Awesome’ nel popolare telefilm “Chuck”, vestirà in questa occasione i panni del marito di Jessica Alba.

Chiara Broglietti

27/06/2018