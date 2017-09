120 battiti al minuto - Recensione: tutto quello che non viene detto

Il film è ambientato nella Parigi degli anni Ottanta poco dopo la nascita dell'Act Up-Paris, un'associazione il cui scopo era quello di informare i cittadini sui pericoli dell'AIDS e di come si può prevenirlo. In "120 battiti al minuto" viene mostrato come l'Act Up sia stata capace di dare una voce a donne e uomini sieropositivi, colpendo le case farmaceutiche, i politici e la chiesa con il semplice utilizzo di slogan e simboli, facendosi notare dai media.

Il film affronta una tematica che può essere un tabù ancora ai giorni nostri. La colpa è della disinformazione generale di cui nessuno se ne occupa e preoccupa al contempo stesso. Questo film può essere un ottimo modo per poter raggiungere i ragazzi e le ragazze del 21esimo secolo, facendo conoscere cosa sia l'AIDS e far in modo che l'ignoranza verso questa malattia cessi del tutto.

L'Act Up-Paris, come l'Act Up-New York, si sono battute proprio per questo motivo, per far smettere le persone di essere indifferenti a quello che è un problema reale.

120 battiti al minuto: assolutamente da vedere!

La storia è davvero molto coinvolgente, c'è una profonda caratterizzazione dei personaggi e nulla viene lasciato al caso; ognuno ha uno scopo all'interno della pellicola. Per la prima metà del film è tutto dinamico, si respira quasi un'aria festosa, fino a quando tutto inizia a decadere e diventare tutto molto più triste e cupo, quasi come se fosse un modo del regista per poter descrivere i vari passaggi dei sintomi dell'AIDS non solo attraverso ciò che ha raccontato, ma anche attraverso i vari fotogrammi.

L'unica pecca è che, come ogni film francese che si rispetti, ci sono determinate scene pressappoco lente e un po' pesanti, soprattutto nella seconda metà del film quando tutti i fatti scorrono molto più lentamente. Dopotutto la tematica affrontata da Robin Campillo non è facile da affrontare e c'è da dire che il regista ci è riuscito alla grande nel suo intento di voler rappresentare quegli anni dove l'Act Up è riuscita a fare molto a livello mondiale, essendo stata capace di portare consapevolezza nelle persone.

Alessio Camperlingo