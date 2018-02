I 10 film d’amore più belli degli ultimi quindici anni

L’Amore, il sentimento che ci permette di provare emozioni forti, indescrivibili, sia positive che negative. Arriva all’improvviso, senza avvertimento e ci travolge.

L’Amore è stato il tema centrale di moltissimi film, dal più tradizionale alle commedie, dalle pellicole in bianco e nero ai film d’animazione. Apparentemente diversi fra loro, ma con uno stesso “fil rouge”.

Ecco alcuni film d’amore che hanno riscosso maggior successo negli ultimi quindici anni.

Le pagine della nostra vita (2004)

La storia d’amore più bella e travolgente degli ultimi anni. Il rapporto tra Allie e Noah viene ostacolato dalle differenze di classi sociali. I due sono costretti a separarsi ma tanto è forte l’amore che una volta rincontratisi rimarranno insieme fino alla morte.

“L’amore più bello è quello che risveglia l’anima e ci fa desiderare di arrivare più in alto. È quello che incendia il nostro cuore e porta la pace nella nostra mente. Questo è quello che tu mi hai dato e che spero di darti per sempre”

Livello di lacrime: ★★★★

I segreti di Brokeback Mountain (2005)

Diretto da Ang Lee, la pellicola vede al centro della narrazione la passione amorosa tra due cowboy: Ennies (Jake Gyllenhaal) e Jack (Heath Ledger). Tratto dal racconto “Brokeback Mountain” di Annie Proulx, il film è incentrato sull’amore omosessuale capace di far riflettere e commuovere.

“È quando non sei con me che mi sento morire dentro… La mia anima brucia come se stesse all’inferno.”

Livello di lacrime: ★★★

Amici, amanti e… (2010)

I due protagonisti, interpretati da Natalie Portman e Ashton Kutcher, si rincontrano a distanza di 15 anni. Tra loro scatta una folle passione che li condurrà ad una bollente notte romantica. Una commedia sentimentale capace di farci sorridere.

“Noi non scegliamo mai di chi innamorarci e non succede mai come dovrebbe”.

Livello di lacrime: /

Blue Valentine (2010)

Dean e Cindy vivono una storia d’amore infelice, volta quasi al termine. I due cercano in tutti i modi di recuperare il loro rapporto eroso dal tempo e deteriorato dalle troppe differenze.

“Sento di averla incontrata. Sai, hai provato quella sensazione? Ti senti come se l’avessi già vista prima, come se la conoscessi da sempre.”

Livello di lacrime: ★★

Amore e altri rimedi (2011)

Un esempio di “Amore ad ogni costo”. Jamie si innamora di Maggie una giovane ragazza affetta dal morbo di Parkinson. Tra i due inizialmente c’è solo una relazione di sesso ma ben presto si trasformerà in vero amore. L’avanzare della malattia mina il rapporto fino alla separazione. Dopo alcuni mesi Jamie capirà di amare Maggie alla follia tanto da poter affrontare qualsiasi ostacolo.

“Incontri milioni di persone e nessuno ti colpisce veramente, poi un giorno ne incontri una… e la tua vita cambia, per sempre”.

Livello di lacrime: ★★★★

La memoria del cuore (2012)

Tratto da una storia realmente accaduta, “La memoria del cuore” è un film che vi coinvolgerà a pieno. Paige e Leo , due neo sposi sono vittime di un incidente che spazzerà via 5 anni di memoria alla giovane ragazza. Entrerete nelle loro vite e nel lungo processo di riavvicinamento.

“Io ti prometto di amarti ardentemente, in ogni tuo momento ora e per sempre. Prometto di non dimenticare mai che questo è un amore che capita una sola volta nella vita e di sapere sempre nel profondo della mia anima che qualunque difficoltà possa riuscire a dividerci troveremo sempre la strada per ritrovarci”.

Livello di lacrime: ★★★

Alaska (2013)

Quello tra Fausto e Nadine è un amore folle, disperato e travolgente tra alti e bassi, dove alla fortuna di uno corrisponde la sfortuna dell’altro. Ambientato tra Milano e Parigi il film mixa gelosia, passione e affari illeciti. Una vera “attraction fatale”.

“Ti basta la vita che facciamo? A me non mi basta”.

Livello di lacrime: ★★

Tutta colpa delle stelle (2014)

Davvero difficile trattenere le lacrime con “Tutta colpa delle stelle”. L’amore questa volta è tra due giovani che dovranno fare i conti con la loro malattia, il cancro. Diretto da Josh Boone con Shailene Woodley e Ansel Elgort.

“Mi sono innamorata di te come quando ci si addormenta: piano piano poi.. Profondamente”.

Livello di lacrime: ★★★★★

Io prima di te (2016)

L’Amore supera ogni ostacolo? Quello di Louisa Clark e Will Traynor si. La protagonista si innamora di un giovane ragazzo paralizzato sulla sedia a rotelle, spingendolo a godersi la sua vita, in quanto ancora degna di essere vissuta. Il finale drammatico vi spezzerà il cuore.

“Non pensare a me troppo spesso. Non voglio pensarti in un mare di lacrime. Vivi bene.

Semplicemente, vivi”.

Livello di lacrime: ★★★★★

La Bella e la Bestia (2017)

Il remake cinematografico dell’omonimo film d’animazione Disney del 1991 vede come protagonista Emma Watson nei panni di Belle. Un ottimo modo per tuffarci in un amore fiabesco tra incantesimi, tazzine e candelabri parlanti.

“L’ho lasciata andare” “Cosa? Come avete potuto farlo?” “Ho dovuto” “Ma perché?” “Perché ne sono innamorato“.

Livello di lacrime: ★

Matteo Farinaccia

14/02/2018