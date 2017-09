Molti attori sostengono che sia giusto interpretare le proprie scene d’azioni senza stuntman. Certe volte, però, questo comporta infortuni, incidenti e gravi ferite, ritardando così la produzione. Ecco 10 attori protagonisti di terribili incidenti sul set:

1.Tom Cruise

L’attore per eccellenza di numerose acrobazie sul set. È noto a tutti che Tom Cruise voglia egli stesso interpretare le scene d’azione. Il suo ultimo infortunio è avvenuto sul set di “Mission Impossible 6”, dove è saltato da un edificio all’altro, il mese scorso a Londra. In un breve video di TMZ, si vede l’interprete atterrare duramente sul tetto dell’edificio, riuscendo a sollevarsi ma visibilmente zoppicando. I rappresentanti di Cruise non hanno ancora commentato la gravità delle lesioni.

2.Jeremy Renner

Occhio di Falco non è poi così invincibile. L’attore si è recentemente rotto entrambe le braccia sul set della sua prossima commedia “Tag”. In una recente intervista, Renner ha affermato che tale infortunio non intaccherà il suo lavoro: “Sto facendo tutto quello che posso per guarire velocemente”.

3.Justin Theroux

Il marito di Jennifer Aniston ha subito un infortunio alla testa durante le riprese della sua ultima commedia “The Spy Who Dumped Me”. L’attore sarebbe caduto dallo scooter.

4.Priyanka Chopra

La protagonista di “Quantico” ha avuto una commozione cerebrale a causa di una brutta caduta, durante le riprese della serie tv. Racconta così l’episodio: “Pioveva e le strade erano bagnate. Tra l’altro indossavo degli stivali di gomma ed eravamo in ritardo. Non mi avevano avvertito che pioveva e così, io e il mio collega, siamo caduti. Ci hanno portato immediatamente all’ ER. Mi sono spaventata, devo ammetterlo”. L’attrice si è ripresa rapidamente per terminare le riprese.

5.Dylan O’Brien

Quello del giovane attore è stato davvero uno spaventoso incidente, che ha tenuto col fiato sospeso i suoi fan. Nel marzo del 2016, la produzione di “Maze Runner: Death Cure” è stata interrotta dopo che la star ha subito “una concussione, frattura del viso e lacerazioni”, durante l’esecuzione di uno stunt. Una fonte ha rivelato a The Hollywood Reporter che “era sopra un veicolo in movimento, quando è stato improvvisamente sobbalzato fuori da esso e investito da un altro”. L’attore adesso sta bene ed è tornato a lavoro dopo un lungo periodo di riabilitazione.

6.Kate Winslet

Sapevate che l’attrice è quasi annegata durante le riprese di “Titanic”? Il suo pesante cappotto rimase attaccato a un cancello e fu brevemente sommersa dall’acqua. “Non riuscivo più a respirare, pensavo di morire. Mi sono liberata dalla giacca e sono riuscita ad emergere dall’acqua”.

7.Charlize Theron

Durante le riprese di “Aeon Flux-Il futuro ha inizio”, Theron è atterrata bruscamente con il collo sul pavimento, provocandole un’ernia al disco, vicino alla colonna vertebrale. “Quella ferita mi ha spaventato, ero quasi paralizzata”.

8.Jennifer Lawrence

Una delle attrici più pagate al mondo si è fatta male all’orecchio sul set di “Hunger Games: la ragazza di fuoco”. La Lawrence ha raccontata di essere stata sorda per mesi!

9.George Clooney

Sul set di “Syriana”, l’attore è rimasto così gravemente ferito da pensare al suicidio. L’attore ha colpito duramente la testa durante una scena del film: “Sono stato in un punto in cui ho pensato: ‘non posso esistere così, non posso realmente vivere’ . Stavo disteso su un letto d’ospedale incapace di muovermi e con forti dolori alla testa”.

10.Isla Fisher

La Fisher è quasi annegata durante le riprese di “Now You see Me”, mentre girava una scena di magia all’interno di una vasca piena d’acqua. “Mi sono spaventata parecchio. Battevo i pugni contro il vetro perché volevo uscire, ma tutti pensavano che stessi recitando”.

Silvia D’Ambrosio

19/09/2017