﻿﻿Fear The Walking Dead spoilers: nemici pericolosi nella terza stagione

Interessanti novità per i fan curiosi che non sanno cosa aspettarsi dalla terza stagione dello spin-off “Fear The Walking Dead”. A quanto pare i sopravvissuti dovranno fare i conti con nemici davvero molto ‘cattivi’.

Fear The Walking Dead spoilers: una terza stagione da brivido

Ci sarà da tremare di paura nella prossima attesissima stagione dello spin-off della più che nota serie tv “The Walking Dead” basata sull’omonimo fumetto di Robert Kirkman, Tony Moore e Charlie Adlard, che ha come protagonisti dei poco simpatici ‘non morti deambulanti’.

“Fear the Walking Dead” è stata creata da Robert Kirkman e Dave Erickson per la AMC e va in onda dal 2015. Il fortunato spin-off è ambientato a Los Angeles e segue le tumultuose vicende di una famiglia allargata composta da Madison Clark, consulente scolastica con due figli e il fidanzato Travis Manawa, insegnante divorziato con a sua volta un figlio, durante le fasi iniziali di una terribile apocalisse zombie.

Secondo il produttore esecutivo e co-creatore della serie, Dave Erickson ne vedremo delle belle riguardo ai cattivi che i sopravvissuti del clan di Otto, dovranno affrontare nel loro destino. Si tratterà di personaggi incredibilmente pericolosi e violenti.

Il patriarca Otto e suo figlio Troy, in particolare, dovranno affrontare circostanze davvero terribili all’interno del ranch e la situazione si farà tesissima per entrambi; ma fortunatamente, dopo i primi momenti di terrore, riusciranno a prenderne il controllo.

Per quanto riguarda Travis e Alicia, il destino sarà molto più spietato di quanto lo sia stato nelle stagioni passate e questo comprometterà la famiglia definitivamente, in un modo che, purtroppo, non è ancora stato anticipato dalle fonti ufficiali.

Fear The Walking Dead spoilers: nella stagione precedente

Nella seconda stagione di “Fear The Walking Dead” avevamo lasciato la nostra frammentata famiglia lungo il confine tra Messico e Stati Uniti, ma dopo la fine del mondo, i confini nazionali non hanno alcun senso e i sopravvissuti dovranno combattere strenuamente per ricostruire il nucleo di una società ormai distrutta, oltre che tentare di tenere unita la propria famiglia.

Nelle puntate precedenti, Madison e Travis si sono finalmente riuniti, mentre Alicia è ancora distrutta per essere stata costretta ad uccidere Andres. Il figlio di Madison, invece, è a migliaia di chilometri di distanza da sua madre e la prima azione di Nick, in qualità di leader, è stata fallimentare, con Luciana catturata da un gruppo di miliziani americani e, sebbene i due siano scampati miracolosamente alla morte, Nick ha smesso di sentirsi quasi immortale. Nel frattempo Strand si è ripreso sia fisicamente che mentalmente ed è deciso a sfruttare per il meglio la moneta del nuovo mondo, mentre la prigionia di Ofelia sta mettendo a dura prova le sue capacità di sopravvivenza.

Ilaria Romito

19/05/2017